В Самаре учителям запретили пользоваться иностранными мессенджерами

Департамент образования Самары разослал в городские школы письмо с просьбой отказаться от иностранных мессенджеров и социальных сетей при обмене служебной информацией. В качестве альтернативы педагогам настоятельно рекомендовали использовать российский ТамТам.

Как пишет Znak.com, учителям нельзя будет пользоваться сервисами от Google, а также мессенджерами WhatsApp, Skype, Viber, Facebook и другими. В рамках корпоративной связи педагоги должны будут использовать ТамТам, разработанный группой Mail.ru. Так, например, согласно приказу директора школы «Дневной пансион — 84», с 1 ноября общение педагогов в Viber будет под запретом. Общение с родителями также должно будет проходить в ТамТаме. Об аналогичных приказах рассказали учителя ещё нескольких самарских школ.

Как заявили изданию «Коммерсантъ-Самара» в департаменте образования, отказ от иностранных сервисов носит рекомендательный характер. Рекомендации были получены ведомством от департамента информационных технологий и связи Самарской области.