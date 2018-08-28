В Самаре построенный к ЧМ-2018 стадион отключили от электричества за долги

Подача электроэнергии на стадион «Самара-Арена» временно приостановлена в связи с накопившимися долгами за электричество, со ссылкой на собственный источник пишет «Интерфакс».

По информации собеседника агентства, в ближайшее время в правительстве региона должно пройти совещание на эту тему. При этом источник не уточнил, когда произведено отключение стадиона и кто является должником. Поставкой электроэнергии на стадион занимается ПАО «Самараэнерго».

В Минспорта региона отказались от комментариев, отметив, что собственником «Самара-Арены» является ФГУП «Спорт-Инжиниринг». В пресс-службе компании также не стали комментировать ситуацию.

Стадион был построен к чемпионату мира — 2018, прошедшему в России. Строительством «Самара-Арены» занималось ПСО «Казань», стадион был сдан в эксплуатацию в апреле 2018 года. Вместимость стадиона составляет 44918 зрителей. Здесь прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и две игры в рамках плей-офф. Один из матчей — с участием сборной России: это была игра третьего тура группового этапа против команды Уругвая. Россияне этот матч проиграли со счётом 0:3.

Сейчас здесь проводит домашние матчи самарская команда «Крылья Советов», по итогам предыдущего сезона вернувшаяся в премьер-лигу. 1 сентября «Крылья Советов» играют на своём поле с махачкалинским «Анжи» в рамках шестого тура премьер-лиги.