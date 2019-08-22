В Самаре коммунальщики установили у дома должника «говорящую пирамиду позора» (ВИДЕО)

В Самаре коммунальщики установили возле дома должника «пирамиду позора» с динамиком, сообщается на сайте компании «Самарские коммунальные системы» (РКС-Самара). Запись работы устройства опубликовала газета «Комсомольская правда».

Несколько раз в час динамик транслирует аудиозапись: «Житель дома, оплатите свой долг за водоснабжение. От долгов не спрячешься! Оплачивайте услуги ЖКХ своевременно!» В компании действие объявления сравнили с «эффектом шумовой гранаты».

«Говорящую пирамиду» установили 20 августа около дома местного жителя, долг которого за воду превысил 21 тысячу рублей. В компании отметили, что последний раз он производил оплату в сентябре 2018 года.

«РКС-Самара» начала устанавливать такие пирамиды с надписью «Здесь живет должник» с мая 2018 года, однако раньше они были без динамика. Один из должников в августе украл трёхтонную бетонную «пирамиду позора», после чего на него завели уголовное дело.