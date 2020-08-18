В саду под Невьянском девятилетний мальчик сгорел на пожаре в день своего рождения

В одном из садовых товариществ под Невьянском в результате пожара погибли девятилетний мальчик и его 40-летний отец. СК возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Как пишет Znak.com со ссылкой на прокуратуру Свердловской области, трагедия произошла в день рождения ребёнка.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, 12 августа произошёл пожар в частном доме садового товарищества в Невьянском районе. В качестве возможной причины возгорания следователи рассматривают версию о нарушении правил пожарной безопасности отцом во время растапливания бани.

«Уголовное дело возбуждено для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии следственным путём», — пояснили в ведомстве.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в садовом товариществе «Южный» поступило на пульт диспетчера 12 августа в 2:25. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На вызов выезжали две пожарные машины и семь человек личного состава. Огонь удалось локализовать в 2:40, открытое горение было ликвидировано в 3:01.