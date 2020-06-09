В саду под Екатеринбургом сын пытался заживо сжечь своего отца

Вечером 8 июня в коллективном саду «Автотранспортник» на 12-м км Чусовского тракта под Екатеринбургом во время распития спиртного 60-летний сын пытался заживо сжечь своего отца, пишет E1.ru.

Во время застолья мужчина сначала разбил стёкла в доме, а потом начал поливать строение и своего отца бензином, после чего пытался поджечь дом. Отцу удавалось тушить горящие спички водой из кружки, но в определённый момент сыну удалось разжечь огонь в доме, после чего пожилому мужчине соседи помогли покинуть строение.

Сын сбежал с места происшествия в одних шортах, не дождавшись прибытия сотрудников МЧС и полиции. У отца порезаны руки от разбитого стекла и повысилось давление, медицинскую помощь ему оказали сотрудники скорой, прибывшие на место ЧП. Пострадавший собирается написать заявление в полицию на своего сына.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило 8 июня в 22:43 по местному времени. Садовый дом в 54 квадратных метра полностью сгорел, повреждена внутренняя отделка металлического гаража. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 11 сотрудников МЧС, открытое горение было ликвидировано в 1:31 в ночь с понедельника на вторник.