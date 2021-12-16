В садах под Нижним Тагилом неизвестный мужчина застрелил собаку (ВИДЕО)

В садовом товариществе № 20 (за лыжной базой «Спартак») неизвестный мужчина застрелил собаку. Инцидент произошёл 14 декабря около 17:00. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Марина, несколько лет назад садовое товарищество (СТ) для охраны приобрело двух собак, одна из них — убитая дворняжка Стеша. Собаки большую часть времени сидят на цепи, но в определённые часы сторож отпускает животных на самовыгул.

«В тот день я, как обычно, отпустила собак на прогулку. Потом зову Стешу, а она не приходит. Ну, думаю, потом сама вернётся. А после ко мне подходит одна из хозяек дач и говорит, что на дороге валяется собака. Оказалось, что это Стеша. Она была вся в крови», — рассказала сторож СТ № 20 Арина Атаян.

Момент гибели собаки попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как к воротам СТ № 20 приехал автомобиль, похожий на «Ниву». Из машины вышел неизвестный мужчина в камуфляжной одежде. Он позвал к себе собаку и застрелил животное.

«После водитель задом поехал обратно. Почему задом? Потому что этот человек наверняка знал, что там стоит камера. Он не хотел, чтобы его номера кто-то заметил», — отметила Марина.

Охранница СТ № 20 Арина Атаян, узнав о смерти собаки, сразу же вызвала полицейских. Сейчас сотрудники МВД проводят проверку.

«Вчера участковый принял объяснение у женщины, осмотрел собаку, просмотрел записи с камер наблюдения. В обязанности участкового не входит извлечение пули из животного. Это должны сделать специалисты-ветеринары. Вопрос в том, кто возьмёт на себя немалые расходы. Фактически у собаки нет владельцев. Сотрудники полиции со своей стороны проводят по данному факту все необходимые мероприятия», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Марина подозревает, что собаку убил кто-то из соседнего садового товарищества № 15. По её словам, ранее в Whatsapp-чате СТ № 15 владельцы садовых участков жаловались председателю на Стешу и просили решить проблему. Собака часто прибегала в соседний сад, где жил её бывший хозяин, который умер.