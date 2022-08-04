В садах под Нижним Тагилом нашли труп пропавшей 83-летней пенсионерки

Под Нижним Тагилом 26 июля сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей 83-летней пенсионерки, которая 11 июля ушла в лес за ягодами и не вернулась. Об этом сообщает ИА «Все новости».

Пенсионерка находилась в саду «Энергетик» в районе станции Анатольской и перед тем, как уехать в Нижний Тагил на электричке, решила отправиться в лес за ягодами. В полицию заявил сын пропавшей женщины, который поехал в сад на её поиски и обнаружил, что пожилая женщина оставила телефон и слуховой аппарат в садовом доме. Сотрудники полиции, МЧС и волонтёры поискового отряда «Скорпион» разведывали близлежащую территорию в поисках пропавшей.

26 июля сотрудники полиции нашли тело пенсионерки за рекой, примерно в трёх километрах от садового участка. В Пригородном райотделе СК сообщили, что признаков криминального характера смерти не обнаружено. Организована доследственная проверка.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» напоминают, что перед походом в лес нужно обязательно зарядить мобильный телефон и взять его с собой, а пожилым людям не рекомендуется в одиночку ходить в лес за грибами и ягодами.