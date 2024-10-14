В садах под Нижним Тагилом мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья

В субботу, 12 октября, в СНТ «Старатель-3» произошёл инцидент, в котором, по словам очевидцев, пострадала женщина. Накануне в местных пабликах появилось видео, на котором мужчина, стоя на пороге своего дома, стреляет из охотничьего ружья. Снимающий вместе с другими людьми, не находящимися в кадре, подначивает мужчину сделать ещё выстрелы, на что стрелок отвечает, что они должны покинуть частную территорию.

«Вчера вечером в СНТ “Старатель-3” этот человек в состоянии сильного алкогольного опьянения избил женщину и стрелял в людей из охотничьего ружья. Как такие люди проходят психолога и им дают разрешение на оружие, что они потом достают ружьё и стреляют в людей? Заявление написано. Хочу предать огласке, чтоб заявлению дали нормальный, честный ход», — гласит подпись к видео.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на данный момент оружие у мужчины изъято. По результатам проверки, которая организована по факту происшествия, будет принято обоснованное процессуальное решение.