В садах под Нижнем Тагилом пропала 83-летняя пенсионерка 

Под Нижним Тагилом ищут 83-летнюю пенсионерку, которая ушла из коллективного сада на станции Анатольская. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что с заявлением о пропаже женщины накануне обратился её сын.

Известно, что 11 июля около 12:30 сын связывался по телефону с матерью. Она сообщила, что сходила в лес за ягодами и в 16:00 собирается сесть на электричку, чтобы вернуться домой. Однако вечером женщина домой не вернулась, и сын сам отправился в сад на её поиски. В садовом домике он обнаружил оставленный матерью телефон.

С вечера до утра сотрудники полиции, МЧС и волонтёры поискового отряда «Скорпион» прочёсывали близлежащую территорию, но поиски не принесли результатов. Сегодня розыскные мероприятия продолжаются.

Просьба ко всем, кому известно о местонахождении пропавшей, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону +7 (3435) 97-63-02 или на линию 02.