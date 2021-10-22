В Рязанской области взорвался цех по производству пороха, есть погибшие

В Рязанской области произошёл взрыв с последующим возгоранием в цехе по производству пороха, погибли от трёх до пяти человек, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, ЧП произошло в цехе предприятия в посёлке Лесное в Шиловском районе. Источник СМИ сообщает, что погибли три человека, ещё один госпитализирован с ожогами. По данным «Известий», погибли пятеро, пострадали 16, неизвестна судьба ещё 10 человек.

Baza без указания источника утверждает, что в результате пожара погибли семь человек, еще девять пропали без вести. О семи погибших также сообщает источник ТАСС.

«Минздрав подтверждает пять погибших. Ещё 10 ищут. Один человек находится в Лесновской больнице с сильными ожогами», — сказали в пресс-службе правительства области.

В МЧС по региону сообщили, что в пятницу в 08:22 дежурным поступило сообщение о пожаре в Шиловском районе. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что возгорание произошло в одном из цехов ПГУП «Эластик». К месту происшествия направили дополнительные силы и средства. Площадь пожара пока устанавливается. Спасатели заверили, что угрозы населению нет. В МЧС сообщили о семи погибших и десяти пострадавших.