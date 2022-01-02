В Рязанской области рейсовый автобус въехал в опору моста. Есть погибшие

В Рязанской области рейсовый автобус сообщением Москва — Астрахань наехал на опору железнодорожного моста. Авария произошла 2 января около 05:45 на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий», возле села Вослебово Скопинского района, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 21 пассажир пострадал. Заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как сообщило правительство Рязанской области, 12 человек госпитализировали, из них двое детей 14 и 10 лет. Оба ребёнка находятся под наблюдением медиков в удовлетворительном состоянии. Также трое пассажиров находятся в реанимации Скопинского межмуниципального медицинского центра. Их состояние оценивается как тяжёлое.

«Всего госпитализировано 12 человек с различными травмами. Трое из них находятся в реанимации, в течение дня вертолётом санавиации доставим их в Рязань», — цитирует министра здравоохранения региона Андрея Прилуцкого пресс-служба правительства области.

Кроме того, сообщается, что за людьми, которые не пострадали, выехал автобус, их доставят в Астрахань. В пункте временного размещения сейчас находятся 19 человек, им предоставлено горячее питание.