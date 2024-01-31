В рунете произошёл масштабный сбой 

Вчера, 30 января, по всей России наблюдался сбой в работе Национальной системы доменных имён (.ru). На проблемы с доступом в интернет жаловались клиенты большинства крупных мобильных операторов — Мегафона, Билайна, МТС и Tele2. Проблема коснулась и пользователей из-за рубежа, решивших воспользоваться российскими сайтами и сервисами.

Как пишет «РБК», много жалоб на работу интернета поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Башкирии, Татарстана, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Кемеровской областей.

Как сообщили в Минцифры России, техническая проблема была связана с работой глобальной инфраструктуры DNSSEC (набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Несмотря на устранение технического сбоя, с его последствиями ещё предстоить разобраться.

«Неполадки в работе DNS могут наблюдаться ещё некоторое время, пока обновлённые данные не разойдутся по системе доменных имён», — отметили в ведомстве.

О причинах, которые могли привести к такому масштабному сбою в работе рунета, в министерстве не сообщили.