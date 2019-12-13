В Ростовской области «учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом-единороссом

В школе № 1 города Шахты Ростовской области учитель обматерил одиннадцатиклассника, а также назвал ученика «клиническим дегенератом» и «придурком» после того, как подросток во время открытого урока, посвящённого правам человека и свободе слова, вступил в спор с депутатом от «Единой России».

Как пишет Baza, во время урока молодой человек заявил о своём желании вступить в КПРФ и сказал депутату, что он с единороссами находится «по разные стороны баррикад». Издание отмечает, что представитель «Единой России» Екатерина Стенякина не стала вступать в спор со старшеклассником и просто ушла.

Классному руководителю Алексею Желтову не понравилось поведение ученика, он публично назвал подростка «тупорылым придурком» и «клиническим дегенератом». При этом поставил условие, что не будет работать, пока родители молодого человека не заберут документы парня из школы.

«Ты, (блин) идиот клинический. Этот человек помогает школе, мебель покупал. Это человек, который реально помогает, ты не забывай», — заявил педагог.

По данным Baza, учителя уже отстранили от классного руководства и объявили ему выговор. Ему также приказали извиниться перед учеником. Но подросток и его родители отказываются общаться с представителями учебного заведения, сам молодой человек перестал посещать уроки после скандала.

Как пишет «Росбалт», в прошлом году Желтов стал победителем донского конкурса «Учитель года».