В Ростовской области участковый сбил насмерть студента, спрятал тело и скрылся

В Ростовской области участковый полиции Роман Лобанов сбил насмерть 21-летнего студента Руслана Попова, после чего спрятал тело в лесополосе и уехал с места ДТП, пишет РИА Новости.

Студент Донского госуниверситета Руслан Попов пропал вечером 2 ноября: он поехал отдохнуть с друзьями в бане в посёлке Овощном, а после этого планировал вернуться в Ростов, где жил и учился, однако до дома не добрался. Родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении Руслана. Спустя сутки на трассе Азов — Ростов-на-Дону были найдены кроссовки, принадлежавшие студенту, а также осколки бампера и фар. По словам очевидцев, на асфальте отчётливо виднелись следы крови и чёрные полосы, которые оставляют шины после резкого торможения.

Полицейские, по словам близких Руслана, проводили осмотр места ЧП «нехотя и вообще вели себя нагло». Тогда родственники самостоятельно взяли записи со стоянок рядом с местом предполагаемого происшествия и выяснили, что сбить Руслана мог тёмно-синий Mercedes. На следующий день фотографии иномарки появились в одном из новочеркасских пабликов — их выложил анонимный пользователь, указавший, что Mercedes находится в посёлке Мичуринец-3. Спустя сутки выяснилось, что тело Руслана было обнаружено в лесополосе, а за рулём автомобиля в момент ДТП был участковый Роман Лобанов.

Сейчас участковый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, на него завели уголовное дело и поместили под стражу.

«Как рассказал подозреваемый, 2 ноября он около полуночи выехал из Азова в Ростов-на-Дону на своём Mercedes. Почувствовал удар, остановился и увидел лежащего без сознания мужчину. Намереваясь отвезти пострадавшего в больницу, перенёс его на заднее сиденье. Однако в пути понял, что тот скончался. Испугавшись, полицейский отвёз тело в лесопосадку и там оставил», — рассказали в СК.

Родственники и друзья погибшего в эту версию не верят, считая, что такими показаниями майор пытается смягчить свою вину. По их информации, тело Руслана лежало не на заднем сиденье, а в багажнике. Если вину экс-полицейского докажут, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.