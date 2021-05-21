В Ростовской области семь рабочих погибли на очистных сооружениях

В посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области семь рабочих погибли в колодце на очистных сооружениях, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что двое рабочих погибли и четверо госпитализированы из-за отравления в колодце очистных сооружений, также велись поиски ещё пяти рабочих, которые находились в колодце.

«По предварительной информации, пять человек, поиски которых велись ранее, не выжили. Поиски тел продолжаются», — сказал источник.

Пресс-службы прокуратуры и регионального управления СК России подтвердили факт инцидента, однако не уточнили количество пострадавших и погибших.