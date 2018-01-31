В Ростовской области перевернулся пассажирский автобус. Четверо погибших, 13 пострадавших

Около 4 часов утра по московскому времени в Белокалитвинском районе Ростовской области перевернулся рейсовый автобус, со ссылкой на представителей ГУ МЧС по региону пишет «Интерфакс». В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

«Это произошло на 319-м километре ФАД А-260. Автобус следовал по маршруту Саратов — Ростов. Один из четырёх погибших — ребёнок трёх лет», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области сообщили, что травмы получили 13 человек. Всего в автобусе находились 31 пассажир и два водителя.

«По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса Golden Dragon не справился с управлением», — сказали в пресс-службе ГУ МВД.

В обстоятельствах ДТП будут разбираться сотрудники ГИБДД.