В Ростовской области пациент умер в застрявшей в грязи машине скорой помощи (ВИДЕО)

В хуторе Родники Кагальницкого района Ростовской области местный житель умер в машине скорой помощи, которая застряла в грязи, сообщило в своём телеграм-канале издание Baza.

Как пишет издание, врачи приехали на хутор к мужчине, у которого подскочило давление, во время обследования врачи приняли решение госпитализировать пациента.

При попытке выехать из деревни машина скорой помощи застряла в грязи, потому что других дорог в районе нет. Пока врачи ждали трактор, который вытащил машину, пациент скончался.