В Ростовской области из-за пожаров введён режим ЧС, за сутки сгорело 450 гектаров леса

В Тарасовском районе Ростовской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Начавшийся днём 2 сентября пожар за считаные часы распространился на площади 450 гектаров, в тушении пожара задействовано около 100 единиц техники и более чем 300 человек.

«В Тарасовском районе развёрнут пункт временного размещения граждан на 74 места. Но люди пока предпочитают не покидать дома или размещаться у своих родных. Помимо Тарасовского района, ландшафтные пожары зафиксированы ещё в трёх районах области: Каменском, Красносулинском и Белокалитвинском. В Тарасовском районе жертв нет, в Красносулинском, к сожалению, в огне погибла женщина. Уже в ближайшее время мы примем решения по выплатам родственникам погибшей», — сообщил в ходе заседания штаба по ликвидации ЧС губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По данным МЧС, утром 3 сентября к работе должны подключиться пять вертолётов и два самолёта, также региональные власти принимают решение о материальной и организационной помощи пострадавшим от огня посёлкам.