В Ростове учительницу оштрафовали за фальсификацию выборов

Кировский районный суд Ростова-на-Дону прекратил уголовное дело в отношении учительницы Натальи Башариной, которую обвиняли в фальсификации итогов голосования и подписей избирателей на выборах в 2020 году, со ссылкой на аппарат судебной инстанции пишет Znak.com. Ей назначено наказание в виде судебного штрафа в 120 тысяч рублей.

Нарушения были выявлены наблюдателями на сентябрьских выборах 2020 года: кандидаты в депутаты Ростовской городской думы заявили, что были подделаны подписи горожан в заявлениях на голосование вне помещений избирательных участков. В результате в отношении шести членов избирательных комиссий в Кировском районе города были возбуждены уголовные дела, Наталью Башарину первой отправили на скамью подсудимых.

Учительница признала вину, раскаялась и принесла извинения избирательной комиссии. Её адвокат обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении учительнице меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прокуратура выступила против, тем не менее суд назначил обвиняемой штраф. Решение было обосновано также тем, что деяние является преступлением средней тяжести, учительница ранее не была судима, имеет награды и при этом направила 50 тысяч рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь», соучредителем которого является известная актриса Чулпан Хаматова.

Выборы в регионе проходили с 11 по 13 сентября 2020 года. Жители Ростовской области выбирали губернатора и депутатов гордумы Ростова.