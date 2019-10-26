В Ростове-на-Дону трамвай съехал с рельсов из-за того, что рабочие заасфальтировали их к приезду патриарха (ВИДЕО)

В Ростове-на-Дону перед визитом патриарха Кирилла, который должен пройти 26 октября, дорожные работники закатали в асфальт трамвайные рельсы. Их попытались прорезать, пустив трамвай, но в итоге тот сошёл с рельсов.

Как пишет «Юга.ру», перед приездом патриарха начался срочный ремонт улицы Станиславского. На ней расположен отреставрированный собор Рождества Пресвятой Богородицы, который должен освятить Кирилл. При этом представители РПЦ заявили, что ремонт дороги никак не связан с приездом Его Святейшества.

«Привязывать городские работы к визиту первосвятителя можно с таким же успехом, как объявлять наступившую в городе осень срежиссированным под визит патриарха событием. Жизнь идёт своим чередом, визиты — своим», — цитирует Znak.com пресс-секретаря главы Донской митрополии Игоря Петровского.

По данным 161.ru, после того как рабочие заасфальтировали трамвайные пути, они заявили, что так и должно быть. Якобы рельсы заливают асфальтом на одном уровне с дорогой, чтобы пешеходы не спотыкались, а затем по ним пускают трамвай, который сам себе прорезает колею. Однако в итоге сошедший с рельсов трамвай пришлось доставать при помощи грузового автомобиля. Дорожники настаивали, что это абсолютно нормальная ситуация, однако на всякий случай начали очистку рельс от асфальта при помощи лома.

«Первый запущенный трамвай сошёл с пути, потому что у него села батарея, и замурованные рельсы здесь ни при чём. Всё так и было запланировано», — заявили они.

По версии РПЦ, власти города начали ремонт улицы Станиславского перед чемпионатом мира по футболу, прошедшем в 2018 году. Но работы затянулись из-за археологических раскопок.