В Ростове-на-Дону полиция начала поиски фельдшера, устроившего пранк в образе зомби (ВИДЕО)

В Ростове-на-Дону полиция ищет человека, который надел форму фельдшера скорой помощи, загримировался под зомби и пугал людей, вылезая на их глазах из машины скорой помощи с укладкой в руке, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Ролик с участием блогера появился в соцсетях 1 сентября. Позже он объяснил, что решил снять такое видео после смерти матери, у которой случился сердечный приступ и которой фельдшер скорой не смог оказать помощь и поставить верный диагноз.

Мужчину проверят на предмет состава административного правонарушения в его действиях. Также полиция оценит действия операторов, которые снимали это видео, и факт использования для пранка машины скорой помощи со включёнными маячками и сиреной.