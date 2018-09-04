В российскую армию вернут должность замполита

Министерство обороны готовит проект изменений в общевоинские уставы Вооружённых сил РФ, который предполагает создание должности заместителя командира части по военно-политической работе, пишут «Известия».

По информации издания, документ находится на стадии ведомственных согласований. Предполагается, что замполиты придут на смену нынешним заместителям по воспитательной работе: последние занимались в основном поддержанием воинской дисциплины, а новые заместители командиров займутся «военно-политическим информированием» личного состава и разъяснением решений Верховного главнокомандующего. Их также обяжут обяжут следить за «морально-политическим и психологическим состоянием» военнослужащих и докладывать командиру об обстановке в части, участвовать в подборе расчётов и экипажей «с учётом психологической совместимости, религиозности и отношения к службе», организовывать досуг и поддерживать связь с родственниками военнослужащих.

Глобальной целью возрождения должности в пояснительной записке к документу обозначено «формирование… идейно убеждённой, сильной духом личности военнослужащего, сплочённых и слаженных воинских коллективов, способных к выполнению задач… в любых условиях…, обеспечение морального превосходства при выполнении войсками (силами) учебно-боевых задач».