В российских школах объявят каникулы до 12 апреля

Из-за опасности распространения коронавируса во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.

По словам министра, будет организована поддержка дистанционного обучения и открыты «соответствующие образовательные ресурсы».

Накануне сообщалось, что Минкульт России распорядился закрыть на неопределённый срок все федеральные учреждения культуры. В приказе, опубликованном на сайте ведомства 17 марта, сказано, что такое решение принято из-за угрозы распространения коронавируса. Речь идёт о музеях, театрах, филармониях, цирках, кинотеатрах, а также «иных организациях исполнительских искусств», находящихся в ведении Министерства культуры РФ.