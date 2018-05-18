В российских компаниях появятся специалисты по профилактике коррупции

18.05.2018 11:12

Специалисты по профилактике коррупционных нарушений в скором времени должны появиться в российских бизнес-структурах, пишут «Известия». Соответствующий профессиональный стандарт разработали в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП).

«Согласно разработанному ТПП профстандарту, такой специалист должен регулярно проводить инструктаж и обучающие семинары для сотрудников, а при необходимости внутренние служебные проверки. Также он обязан сопровождать сделки и тендеры, проводить антикоррупционную экспертизу документов, разрабатывать внутренние регламенты», говорится в публикации.

Ответственность юридического лица за взятку, данную работником от имени или в интересах компании, устанавливает статья 19.28 КоАП. Штрафы по ней составляют от 1 млн рублей до 100 млн рублей, а число предприятий, привлечённых к ответственности по этой статье, ежегодно растёт. Согласно статистике Верховного суда, в 2013 году было рассмотрено 221 такое дело, в 2017 году — уже 674. Совокупная сумма штрафов для бизнеса выросла с 315 млн рублей до 1,011 млрд рублей соответственно.

Директор департамента госслужбы Министерства труда и социальной защиты Дмитрий Баснак отметил, что ведомство концептуально поддерживает внедрение профстандарта, так как тот способствует более качественной реализации статьи 13.3 закона «О противодействии коррупции», оказывая содействие бизнесу в её применении.

«Необходимость подготовки стандарта существует, и мы рассчитываем, что профессиональное сообщество, которое подготовило этот документ, проведёт его всестороннее обсуждение с экспертами и в дальнейшем будет поддерживать его в актуальном состоянии. А образовательные организации обеспечат подготовку соответствующих программ, спрос на которые имеется уже сейчас», подчеркнул Баснак.

После того как документ одобрит Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям, Минтруд утвердит этот стандарт своим указом.

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