В российских компаниях появятся специалисты по профилактике коррупции

Специалисты по профилактике коррупционных нарушений в скором времени должны появиться в российских бизнес-структурах, пишут «Известия». Соответствующий профессиональный стандарт разработали в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП).

«Согласно разработанному ТПП профстандарту, такой специалист должен регулярно проводить инструктаж и обучающие семинары для сотрудников, а при необходимости — внутренние служебные проверки. Также он обязан сопровождать сделки и тендеры, проводить антикоррупционную экспертизу документов, разрабатывать внутренние регламенты», — говорится в публикации.

Ответственность юридического лица за взятку, данную работником от имени или в интересах компании, устанавливает статья 19.28 КоАП. Штрафы по ней составляют от 1 млн рублей до 100 млн рублей, а число предприятий, привлечённых к ответственности по этой статье, ежегодно растёт. Согласно статистике Верховного суда, в 2013 году было рассмотрено 221 такое дело, в 2017 году — уже 674. Совокупная сумма штрафов для бизнеса выросла с 315 млн рублей до 1,011 млрд рублей соответственно.

Директор департамента госслужбы Министерства труда и социальной защиты Дмитрий Баснак отметил, что ведомство концептуально поддерживает внедрение профстандарта, так как тот способствует более качественной реализации статьи 13.3 закона «О противодействии коррупции», оказывая содействие бизнесу в её применении.

«Необходимость подготовки стандарта существует, и мы рассчитываем, что профессиональное сообщество, которое подготовило этот документ, проведёт его всестороннее обсуждение с экспертами и в дальнейшем будет поддерживать его в актуальном состоянии. А образовательные организации обеспечат подготовку соответствующих программ, спрос на которые имеется уже сейчас», — подчеркнул Баснак.

После того как документ одобрит Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям, Минтруд утвердит этот стандарт своим указом.