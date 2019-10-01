В российские банки стали поступать письма с просьбой финансово помочь семьям росгвардейцев

В банковские организации стали поступать письма с просьбой оказать «благотворительную финансовую помощь» семьям сотрудников Росгвардии, со ссылкой на сотрудника одного из банков пишет Znak.com. Письмо пришло от благотворительного фонда реализации социальных программ «Октябрь».

«Сотрудники Росгвардии постоянно находятся на передовом рубеже борьбы с организованной преступностью, участвуют во всех мероприятиях по обеспечению безопасности граждан, принимают участие в проведении контртеррористических и антикоррупционных операций. На сегодняшний день под опекой и попечительством Фонда находятся: 47 семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, 112 сотрудников, получивших ранения и увечья при выполнении боевых задач, 39 ветеранов Великой Отечественной войны, 379 многодетных семей и 109 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Просим вас рассмотреть возможность оказания благотворительной финансовой помощи семьям сотрудников Росгвардии, погибших и получивших инвалидность при выполнении служебных обязанностей, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным семьям и ветеранам Росгвардии», — сказано в письме.

У фонда «Октябрь» есть сайт — там указано, что благотворительная организация начала работу 8 августа. Фонд был учреждён «ветеранской организацией главного управления Росгвардии по Москве РОО "Ветераны гвардии Москвы"», никаких отчётов о проделанной работе на сайте фонда пока нет.

Вторым учредителем выступил заместитель председателя Совета ветеранов полковник полиции в отставке Вячеслав Ткач, ранее он был начальником отдела кадров главного управления Росгвардии по Москве, а также заместителем командира отряда по работе с личным составом московского ОМОНа. Ткач также был назначен председателем фонда «Октябрь».

Учредитель фонда — общество «Ветераны гвардии Москвы», оно было зарегистрировано в декабре 2017 года. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», совладельцами организации (без указания долей) являются Вячеслав Ткач, Евгений Тупчий, Владимир Комаров. Последний также является руководителем РОО. За время своей работы организация не показала никакой прибыли.