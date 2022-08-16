В России женщинам, родившим более 10 детей, будут присваивать звание «Мать-героиня» 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о звании «Мать-героиня». Его будут присваивать российским женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Звание будет сопоставимо с «Героем России» и другими высшими почётными званиями. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При награждении женщинам будут вручать медаль и единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Кроме того, теперь при вручении медали ордена «Родительская слава» один из награждённых родителей либо усыновителей получит 200 тысяч рублей.

Звание будет присвоено только при условии, что десятый ребёнок достиг возраста одного года. Остальные дети на этот момент должны быть живы. При официальном присвоении звания учтут детей, которые пропали без вести либо погибли при защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного и воинского долга, а также в результате терактов и ЧС.

Содержащиеся в указе нововведения президент Владимир Путин предложил более двух месяцев назад во время онлайн-встречи с семьями. В июне 2022 года президент назвал демографическую ситуацию в России крайне сложной, призвав принять меры кардинального характера. Согласно данным Росстата, за первые шесть месяцев 2022 года в России родилось на 6,3% меньше детей, чем за аналогичный период 2021 года.