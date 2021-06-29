В России зарегистрируют пятую вакцину от коронавируса

Центр «Вектор», разработавший вакцину «ЭпиВакКорона», подал документы на регистрацию ещё одного препарата — «ЭпиВакКорона- Н», пишет журнал «Профиль».

В описании к вакцине говорится, что она сделана на основе антигенов для профилактики COVID-19.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Последний препарат планируют применять для ревакцинации населения. В ближайшее время планируется выпустить в гражданский оборот в России 4 млн доз «Спутник Лайт».