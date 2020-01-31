В России запретят высаживать безбилетных детей из транспорта

Запрет на высадку детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда будет распространён на все регионы России, со ссылкой на заявление секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака пишет «Интерфакс».

Законопроект, предусматривающий запрет на высадку детей из общественного транспорта, был принят Заксобранием Нижегородской области в первом чтении. В марте 2019 года Минтранс внёс на рассмотрение в правительство РФ аналогичный проект федерального закона, однако до сих пор документ не был внесён в Госдуму. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков тогда отмечал, что высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте сейчас запрещена в 12 регионах — Петербурге, Новосибирской, Самарской, Калужской, Нижегородской, Саратовской, Волгоградской, Тюменской областях, Чечне, Чукотском автономном округе, Забайкальском крае и Республике Тыва.