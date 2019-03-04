В России запретили штрафовать водителей, не уступивших место встречным авто на односторонней дороге

Верховный суд России запретил инспекторам ГИБДД штрафовать водителей, отказавшихся уступать место встречным авто на дороге с односторонним движением, пишет «Российское агентство правовой и судебной информации».

В судебной инстанции подчеркнули, что такое наказание является абсурдом.

«Едущий в неправильную сторону человек не имеет никакого преимущества, и никто ему дорогу уступать не обязан», — пояснили в Верховном суде.

Решение суда стало ответом на жалобу жительницы Пермского края. Женщина ехала по дороге с односторонним движением и столкнулась с машиной, ехавшей ей навстречу. Инспекторы ГИБДД выписали два штрафа: водителю, двигавшемуся в неправильную сторону, за езду по встречке и женщине, ехавшей правильно, за то, что она не уступила дорогу мчавшейся ей навстречу машине. Последняя с наказанием в 500 рублей не согласилась и подала жалобу в суд. Городские суды встали на сторону местных автоинспекторов. Тогда женщина обратилась в Верховный суд, который признал её правоту.