В России запретили использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг

Президент Владимир Путин 31 июля подписал закон, запрещающий использование в России криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Также документ даёт определение понятиям «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта». Помимо этого, новый закон запрещает рекламировать в России способы платежей цифровой валютой.

Согласно тексту документа, цифровой валютой признаётся совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. Цифровые финансовые активы (ЦФА) — цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске ЦФА.

Как пишет ТАСС, граждане смогут приобрести токены в кредитных организациях только если они были выпущены в рамках российского законодательства. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках.

Организовать выпуск, куплю и продажу, а также учёт цифровых активов будет возможно в рамках специальных информационных систем, которые, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр, который будет вести Банк России.