В России за сутки зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом журналистам 7 марта сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Как пишет ТАСС, трое инфицированных находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге. Все четверо недавно вернулись из Италии. В штабе сообщили, что все граждане в настоящее время находятся в инфекционных боксах. Также определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории России, они будут помещены под медицинское наблюдение.

Таким образом, на сегодняшний день на территории России зарегистрировано 14 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них два — у граждан КНР, ранее выписанных из больницы в Тюмени, 11 — у россиян, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Помимо этого, ещё трое граждан России остаются под медицинским наблюдением после эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии.

Напомним, на сегодняшний день в мире число заражённых коронавирусом 2019-nCoV достигло почти 102 тысяч человек, умерли 3489 инфицированных, выздоровели 57328.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус нового типа не прекратит распространяться к лету. Об этом 7 марта заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в эфире телеканала CNBC.