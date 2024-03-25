В России за два месяца авиабилеты подорожали почти на 40%, в марте они продаются по ценам на 50% выше прошлогодних

В России цены на авиабилеты с начала года выросли на 34–42% в сравнении с прошлым годом, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Издание отмечает, что скачок цен за два первых месяца 2024 года оказался рекордным за последние 16 лет.

В январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале билеты подорожали уже на 42%, до 7244 рублей за перелёт в эконом-классе в расчёте на 1 тысячу км полёта.

Средняя цена февраля превысила цену в пик авиационного сезона в июле 2022 года (6621 рубль за 1 тысячу км полёта). Традиционно в летние месяцы билеты дорожают в связи с повышенным спросом, в июле прошлого года средняя цена на перелёт составила 7638,95 рубля на 1 тысячу км.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», больше всего цены выросли на рейсы в Барнаул (в направлении «туда» из любого города РФ), Грозный, Благовещенск, Мурманск и Улан-Удэ (на 88, 84, 77, 76 и 71% соответственно). В марте билеты продаются по ценам уже на 50% выше прошлогодних.