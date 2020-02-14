В России взносы за капремонт выросли на 10 процентов

Взнос за капитальный ремонт в России вырос больше чем на 10% за девять месяцев 2019 года, со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ пишут «Известия».

«Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4%, до 8,49 рубля за 1 кв. м, за девять месяцев 2019 года», — отметили в организации.

Информации о размерах взноса за IV квартал пока нет.

В материалах фонда уточняется, что регионы повышают тариф за капремонт в разное время: в частности, в Ульяновской области плата повышалась 1 февраля и 1 июля, а в Кемеровской области — 1 сентября.

Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) отмечает, что в 2020 году 54 региона уже повысили взносы и только в 31 субъекте цены остались на том же уровне.

Исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова в беседе с изданием пояснила, что рост тарифа обусловлен инфляцией, подорожанием стройматериалов и повышением НДС до 20% в прошлом году. Тем не менее за последние несколько лет количество отремонтированных домов в стране, по её словам, выросло почти на 30%.