В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 34 человек.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новым вирусом, четыре случая выявлены в Москве, ещё два — в Краснодаре и Калининграде. Все граждане недавно вернулись из Италии, тем же рейсом, что и двое заболевших ранее людей.