В России выявили максимум заболевших ковидом с начала года

В России за последние сутки выявили 27 550 новых заболевших коронавирусом — это максимальный показатель с 31 декабря 2020 года, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Лидером по числу новых заболевших остаётся Москва — за последние сутки в городе заболели 5404 человека (это максимальный показатель с середины июля). На втором месте Санкт-Петербург (2418 заболевших), на третьем — Подмосковье (1454).

За сутки умерли 924 человека. Накануне суточная смертность в России впервые превысила 900 человек — умерли 929 человек.

Врач-иммунолог Николай Крючков предупредил, что в России могут выявлять до 40 тысяч заражённых в сутки.

Всего с начала пандемии, по подсчётам оперштаба, в России заболели 7 690 110 человек.