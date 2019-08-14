В России выросло число смертельных отравлений алкоголем 

По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2019 года количество отравлений алкоголем со смертельным исходом увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ведомства, от избыточного употребления алкоголя с января по июль текущего года умерло 3932 россиянина, это на 686 человек больше, чем в 2018 году. Приведённая статистика не учитывает случаи употребления контрафактной продукции.

Как пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову, в России до 70% смертей мужчин до 55 лет связаны с употреблением алкоголя.