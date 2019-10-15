В России выросло число преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми

В МВД сообщили, что за последние пять лет в России выросло число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«У нас за пять лет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросла на 42%», — заявил ТАСС заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Вадим Гайдов.

По данным МВД, за 2018 год в России было зарегистрировано более 14 тысяч случаев сексуального насилия над детьми. Пострадавшими были признаны более 11 тысяч несовершеннолетних.

Гайдов отметил, что, согласно статистическим данным, каждый шестой случай насилия был совершён в семье, а каждый двенадцатый — родителями.