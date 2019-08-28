В России вырос уровень бедности

Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с первым полугодием 2018 года, сообщает Росстат.

Количество таких граждан составило 19,8 млн человек — таким образом, уровень бедности в стране вырос до 13,5% с 13,3%. При этом уровень бедности во втором квартале 2019 года вырос до 12,7% против 12,5% во втором квартале 2018 года. Сегодня количество людей, живущих за чертой бедности, составляет 18,6 млн человек.

Сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года наиболее корректно, поскольку показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер, поэтому для сравнения берутся аналогичные кварталы прошлого и текущего года.

Ранее Минэкономразвития изменило параметры макропрогноза до 2024 года. Согласно новым данным, реальные доходы россиян в 2019 году вырастут лишь на 0,1%, что фактически означает «балансирование динамики реальных располагаемых доходов на уровне нуля второй год подряд». В 2021 году рост реальных доходов составит 2,2%, в 2022 году — 2,3%, в 2023 году — 2,3%, в 2024 году — 2,4%.