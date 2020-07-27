В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации, пишет ТАСС.

За нелегальный техосмотр будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого за два года, также предусмотрено наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо арест до шести месяцев.

По словам руководителя экспертного центра «Деловая Россия» Екатерины Авдеевой, важно, чтобы оказываемые услуги по техосмотру автомобилей были качественными и безопасными. В связи с этим необходим чёткий механизм регулирования деятельности лиц, оказывающих данные услуги.

«Важно, чтобы было предусмотрено привлечение к административной ответственности, что разгружало бы следствие и при этом давало возможность предпринимателям привести всё в соответствие», — заявила Авдеева.

Ранее Госдума приняла поправки, направленные на поддержку производителей и стимулирование обновления автопарка: автомобили младше четырёх лет полностью освободили от прохождения ТО, а машины возрастом от четырёх до десяти лет теперь должны приезжать на техосмотр каждые два года. При этом прибывшие на техосмотр машины будут фотографировать дважды, чтобы доказать его прохождение. Кроме того, правительство поручило ГИБДД проводить внеплановые проверки операторов ТО, следить за их деятельностью в интернете и проводить контрольные закупки диагностических карт.