В России введут уголовную ответственность за побег с места ДТП

В России могут ввести уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие, пишут «Известия». Разработанный МВД закон поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Документ предполагает поправки в Уголовный кодекс страны и в Кодекс об административных правонарушениях. Если проект будет одобрен, то водителей, скрывшихся с места аварии, приравняют к пьяным виновникам ДТП. Им будет грозить до четырёх лет лишения свободы, если в аварии есть пострадавшие с тяжёлыми травмами. Если в аварии есть погибшие — от четырёх до девяти лет лишения свободы. Нынешняя редакция УК РФ предполагает до двух лет лишения свободы и от трёх до семи лет соответственно.

Законопроект МВД также поддержали Минюст, Государственно-правовое управление Администрации президента РФ и Верховный суд РФ.