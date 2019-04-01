В России вступили в силу изменения в расчёте ОСАГО

Указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента «бонус-малус», который при расчёте цены полиса ОСАГО даёт скидку за безаварийную езду и надбавку за совершённые аварии, с 1 апреля вступает в силу, пишет ТАСС.

В Банке России отметили, что система присвоения КБМ станет более простой и понятной: КБМ больше не будет обнуляться при перерыве в вождении, как это было ранее, — скидка будет сохраняться. КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. То есть, если водитель 1 мая станет виновником аварии, а 1 июня будет покупать полис ОСАГО, КБМ ему будет установлен по состоянию на 1 апреля и изменится только 1 апреля следующего года.

Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них.

«Такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении», — отмечали ранее в ЦБ.

Юридическому лицу будет присваиваться единый КБМ для всех машин в автопарке. По мнению ЦБ, это «существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО».

Максимальный КБМ составляет 2,45 (увеличивает стоимость полиса в 2,45 раза), минимальный — 0,5 (соответствует скидке 50%).