В России вступил в силу запрет выезда на дорожную «вафельницу»

С 28 апреля в России вступают в силу изменения в правила дорожного движения, официально вводящие новую жёлтую разметку на перекрёстках, пишет «Коммерсантъ». Новая разметка представляет собой пересекающиеся диагональные жёлтые линии и неофициально известна как «вафельница».

Водителям запрещено выезжать на «вафельницу» даже при зелёном свете светофора, если впереди затор. Запрет не распространяется на водителей, которые на перекрёстке с «вафельницей» сворачивают, а не едут прямо. Штраф за нарушение выезда на разметку — 1000 рублей.

Разметка появилась в Москве ещё в 2015 году, но до сих пор наносилась только в качестве эксперимента по борьбе с пробками. Новая разметка, нанесённая на московские перекрёстки в пилотном режиме, позволила увеличить скорость движения там на 80% утром и 15% вечером, рассказал представитель Центра организации дорожного движения. Сейчас в Москве такая разметка есть на 76 перекрёстках, до конца года её нанесут ещё на 79.

Отмечается, что решить, как фиксировать нарушения, власти пока не могут. По данным МВД, которые приводит «Коммерсантъ», инспекторы в России выявили 9900 случаев нарушений в 2016 году и 6900 — в 2017 году. В Москве сначала для этого применяли дорожные камеры, но затем ГИБДД признала их использование нецелесообразным. Записи не давали достаточной доказательной базы: можно было лишь увидеть, что автомобиль заехал на «вафельницу» при определённом сигнале светофора, объясняют знакомые с ситуацией собеседники издания.