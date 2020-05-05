В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, пишет «Парламентская газета».

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 24 апреля. Теперь продавать алкоголь разрешено в специально оборудованном помещении, предназначенном для потребления готовой кулинарной продукции. Продажа разрешается в тех заведениях, где есть зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м.

Регионы при этом смогут вводить дополнительные ограничения вплоть до запрета. В законопроекте говорилось, что ограничить продажу алкоголя решили после многочисленных обращений и жалоб граждан.