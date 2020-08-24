В России вступил в силу закон об изменениях в тарифах ОСАГО

В России с 24 августа действует закон об индивидуализации тарифов ОСАГО — страховые компании теперь могут учитывать личные характеристики водителей при формировании цены полиса и устанавливать его в зависимости от соблюдения правил дорожного движения, пишет «Интерфакс».

Коридор базовых ставок для физлиц расширили на 10%. На размер страховой премии теперь могут влиять нарушения ПДД, нарушения правил эксплуатации автомобиля, случаи вождения в состоянии опьянения. Страховые компании вправе добавлять и другие критерии, которые будут влиять на тариф, но им запрещено вводить дискриминирующие факторы (по национальной, расовой, языковой принадлежности и другие).

Также с 24 августа расширяется коридор базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых автомобилей физлиц на 10% вверх и вниз (от 2471 рубля до 5436 рублей). Для автомобилей юрлиц он будет увеличен на 20%, а для такси — на 30%. Центробанк предполагает, что это позволит снизить тарифы для аккуратных водителей и повысить для тех, кто водит рискованно.