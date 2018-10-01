В России вступают в силу изменения правил работы скорой помощи

С 1 октября вступают в силу изменения правил доставки пациентов бригадами скорой помощи, пишет РИА Новости.

Согласно приказу Министерства здравоохранения, бригада скорой помощи теперь обязана доставлять пациентов не в ближайшее медучреждение, а в медицинскую организацию, оказывающую «медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным её видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)».

Проект приказа также расширяет функции врача скорой медицинской помощи. Дополнительными функциями теперь являются организация и проведение дистанционных консилиумов врачей с врачами других медицинских организаций по вопросам диагностики и лечения, взаимодействие с экстренными оперативными службами, в том числе пожарными и полицией.