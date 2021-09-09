В России впервые за год снизились цены на бензин и дизельное топливо

Цены на топливо в России упали впервые с сентября 2020 года: автомобильный бензин подешевел на 0,3%, дизельное топливо — на 0,1%, сообщает Росстат.

Бензин в среднем подешевел на 15 копеек (до 48,93 рубля за литр), дизтопливо — на 7 копеек (до 50,62 рубля за литр). Теперь литр АИ-92 стоит 45,99 рубля, АИ-95 — 49,82 рубля, на АИ-98 — 57,57 рубля.

На снижение цен повлияло сразу несколько факторов. По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это угроза полного закрытия экспорта бензина, из-за чего нефтяные компании увеличили поставки на биржу, и возвращение людей из отпусков.

При этом в Минэнерго объяснили, что ситуация улучшилась благодаря нефтяным компаниям, которые полностью исполняют свои обязанности по насыщению внутреннего рынка.

«Динамика поставок топлива на биржевые торги превышала утверждённые нормативы. В итоге оптовые и розничные цены стали снижаться», — цитирует ТАСС представителей министерства.

Стоимость бензина за три летних месяца несколько раз поднималась до исторического максимума. В июне цена дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 52,6 тысячи рублей за тонну, а в августе АИ-92 стоил более 58 тысяч рублей за тонну.