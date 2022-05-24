В России водителям с судимостью запретили работать в такси и общественном транспорте 

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также водить автобусы и трамваи, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что работающим в настоящее время водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев нужно будет предоставить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости до 1 марта 2023 года. Трудовые договоры с работниками, которые не предоставили работодателю справку об отсутствии судимости, будут подлежать прекращению.

Запрет на работу будет действовать для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

Для водителей такси указан такой же перечень преступлений, при этом расширенный такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Однако запрет работать водителями такси коснётся граждан, осуждённых не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести.

Отмечается, что закон распространяется на иностранцев — граждан государств, являющихся членами ЕАЭС. Для прочих иностранцев вне союза ограничения не вводятся, поскольку при наличии судимости за преступления таких категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.