В России вновь подорожают коммунальные услуги

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королёв анонсировал рост коммунальных платежей во втором полугодии, пишет ТАСС.

«Размер платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране во втором полугодии 2020 года не возрастёт более чем на 4%. Этот процент обусловлен размером инфляции на 2020 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах», — отметил Королев.

«Именно эти индексы на сегодняшний день являются единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги и имеют важнейшее социально-экономическое значение для страны и всех потребителей. Они устанавливаются правительством Российской Федерации на предстоящий год», — напомнил замглавы ФАС.

Тарифы ЖКХ уже повысили с 1 июля: минимальный рост оказался в Ненецком автономном округе (2,4%), больше всего коммунальные услуги подорожали в Чеченской республике (6,5%). А в среднем стоимость коммунальных услуг в июле возросла на 2,1% к июню 2020 года.