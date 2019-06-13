В России вновь могут вырасти тарифы на мусор

В России второй раз с начала текущего года могут вырасти тарифы на мусор, если в них включат траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках, пишут «Известия». С инициативой выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада для президента РФ «О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ».

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который возглавляет рабочую группу по подготовке доклада, главная задача — это законодательно закрепить обязательства по рекультивации, исключив превращение отработанного мусорного полигона в объект, отравляющий окружающую среду.

«Что касается повышения тарифа для граждан, то "экономику идеи ещё не просчитывали" — в каждом регионе она будет своя», — заявили в пресс-службе главы Нижегородской области.

Там также отметили, что частично эти затраты должны субсидироваться государством.

По мнению экспертов, учитывая европейский опыт, удорожание тарифа на мусор в России вряд ли превысит 5%.

«При вполне посильном увеличении тарифа можно решить вопрос восстановления земель, но только при интеграции жёсткой системы учёта и контроля. Чтобы не вышло так, что свалки продолжили гнить и выделять ядовитый газ, а с населения при этом собирались деньги, которые, как известно, не пахнут», — заявил директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

Отмечается, что для увеличения платы за мусор требуется внести поправки в «Основы ценообразования в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами», утверждённые постановлением правительства.

«Мусорная реформа» начала действовать в России с 1 января 2019 года: в каждом регионе были созданы компании-монополии, имеющие исключительное право на вывоз твёрдых коммунальных отходов, — региональные операторы. В прошлом году россияне платили за вывоз мусора по 70–80 рублей в месяц с квартиры, сейчас средний расход увеличился до 100–150 рублей, а общая сумма в квитанции — на 1–2%.