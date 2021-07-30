В России власти впервые подтвердили смерти от коронавируса среди полностью привитых пациентов

Несколько человек в Петербурге умерли от коронавируса после прохождения полного цикла вакцинации, заявил ТАСС глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам Лисовца, у умерших пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе онкологические и сердечно-сосудистые. Глава комитета по здравоохранению отметил, что риск заболеть и быть госпитализированным после вакцинации «снижается более чем в 20 раз».

Число умерших после прививки, а также информацию о том, какими препаратами они вакцинировались, Лисовец не уточнил.

Ранее российские власти не подтверждали смерти от коронавируса полностью привитых людей.

По данным правительства Петербурга, на 28 июля в городе как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили почти 1,3 миллиона человек, 941 тысяча человек полностью прошла цикл вакцинации, ещё 861 человек прошёл повторную вакцинацию.